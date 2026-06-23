وزارة الأشغال تواصل عملياتها الميدانية جنوبًا

كلّفت المديرية الإقليمية لوزارة الأشغال العامة والنقل في الجنوب متعهدين تنفيذ سلسلة من الأعمال الميدانية شملت إزاحة الردميات والأنقاض والعوائق الناتجة عن الدمار، وفتح الطرقات التي أُقفلت بفعل الاعتداءات، ومعالجة النقاط المتضرّرة على عدد من المحاور الرئيسية والفرعية، بما ساهم في إعادة تأمين حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق السكنية والخدماتية.وفي قضاء صور، تركزت الأعمال في مدينة صور، سيما في المدينة الصناعية والبص والمساكن الشعبية، إضافة إلى الحنية، وقانا، والقليلة، ودير قانون رأس العين، وجويا، والشهابية، وصريفا، وشحور، وأرزون، على أعمال ميدانية واسعة لإزاحة الركام وفتح الطرقات المتضرّرة وإعادة تأهيل المسارات التي تعرّضت لأضرار مباشرة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين واستعادة الربط بين الأحياء والبلدات.كما شملت التدخلات طريق الزرارية – طيرفلسيه، إلى جانب معالجة وردم الجورة الناتجة عن الغارة التي استهدفت المنطقة الواقعة قبل جسر 6 شباط في بلدة الزرارية، بما أعاد تأمين السلامة المرورية على هذا المحور الحيويّ.وفي قضاء بنت جبيل، شملت التدخلات برج قلاويه، وفرون، وكفرا، والغندورية، وكونين، وبيت ياحون، وبرعشيت، وشقرا ودوبيه، حيث نُفّذت أعمال لفتح الطرقات وإزاحة الردميات والأنقاض والعوائق الناتجة عن الدمار، بما ساهم في إعادة تأمين حركة التنقّل وتحسين الوصول إلى الأحياء السكنية والمرافق الأساسية.وفي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، تمكّنت آليات الوزارة من الوصول إلى عدد من الطرقات المتضرّرة وفتحها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة أسهمت في إعادة ربط أجزاء من البلدة بمحيطها وتسهيل حركة الأهالي.كما شملت الأعمال قضاء مرجعيون في قبريخا ومجدل سلم و بلاط، حيث تواصلت التدخلات لمعالجة الأضرار وفتح الطرقات المتضرّرة وإزالة العوائق التي كانت تعيق حركة المرور.وفي هذا الإطار، نوّهت بلديتا شقرا ودوبيه وبرعشيت بالتعاون القائم مع وزارة الأشغال العامة والنقل والجهود الميدانية المبذولة لإزاحة الردميات والأنقاض وفتح الطرقات العامة وإعادة تأهيلها، بما يساهم في إعادة الحركة الطبيعية تدريجياً وتأمين سلامة المواطنين وتسهيل تنقّلهم.