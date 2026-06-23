الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي: 4192 شهيدا و12171 جريحا منذ 2 آذار

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 23 حزيران باتت كالتالي: 4192 شهيدا و12171 جريحا.