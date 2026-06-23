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بلدية برج رحال تحذّر من قنابل عنقودية محرمة دوليًا على شكل "كرة لعب صغيرة للأطفال"

أخبار لبنان
2026-06-23 | 10:27
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بلدية برج رحال تحذّر من قنابل عنقودية محرمة دوليًا على شكل &quot;كرة لعب صغيرة للأطفال&quot;
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بلدية برج رحال تحذّر من قنابل عنقودية محرمة دوليًا على شكل "كرة لعب صغيرة للأطفال"

توجهت بلدية برج رحال في بيان الى أهل البلدة والجوار، قائلة: "بناءً على التقارير الأمنية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية، يُرجى من جميع المواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديدين. لقد تبيّن انتشار قنابل عنقودية محرمة دولياً تمويهية على شكل "كرة لعب صغيرة للأطفال" في عدد من القرى والبلدات الجنوبية".

وأصدرت إرشادات وتوجيهات تتعلق بالسلامة العامة:

توعية الأطفال فوراً: نرجو من أولياء الأمور تنبيه وتوعية أطفالهم بشكل صارم بعدم لمس أو الاقتراب من أي مجسم غريب، خصوصا الأجسام الكروية الملونة أو المعدنية الشبيهة بالألعاب.

تجنب الأماكن المشبوهة: الابتعاد التام عن الحقول، البساتين، والأراضي المفتوحة التي طالها القصف أو التي لم يتم مسحها وتطهيرها بعد.

التبليغ الفوري: في حال العثور على أي جسم مشبوه، يُمنع منعاً باتاً تحريكه أو ركلّه، ويجب الابتعاد عنه فوراً وإبلاغ بلدية برج رحال أو الأجهزة الأمنية المختصة والجيش اللبناني على الفور.

ولفتت الى أن "هذه الذخائر الغادرة مصممة لجذب انتباه الأطفال، والعبث بها يشكل خطراً حتمياً على الحياة". 

أخبار لبنان

بلدية

برج رحال

قنابل عنقودية

الأطفال

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