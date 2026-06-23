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مكي من مجلس الشيوخ الفرنسي: تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا
أخبار لبنان
2026-06-23 | 10:34
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مكي من مجلس الشيوخ الفرنسي: تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا
افتتح وزير التنمية الادارية فادي مكي منتدى في مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، نظمه منتدى الخبراء اللبنانيين، شارك فيه السيناتور كريستين لافارد، سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، رئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين ندى شهاب، وذلك بحضور وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.
وعرض مكي رؤيته لإعادة بناء مؤسسات وإدارات الدولة في لبنان، والدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يضطلع به الانتشار اللبناني في هذه العملية.
وتمحورت مداخلته حول "أولويتين أساسيتين: من هجرة الأدمغة إلى ربط الأدمغة، وإعادة ابتكار الدولة وإعادة بناء الثقة".
وقال: "في الأولوية الأولى، لم يعد التحدي يقتصر على استعادة الكفاءات اللبنانية، بل أصبح يتمثل في خلق الظروف التي تمكّن هذه الكفاءات من المساهمة في تنمية لبنان أينما وُجدت. ففي عالم مترابط، لم يعد الإسهام في خدمة الوطن مرتبطا بالحضور الجسدي فقط، بل يشمل أيضا نقل الخبرات وبناء الشبكات وتبادل المعرفة. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التنمية الإدارية منصة ربط بين القطاع العام والوسط الأكاديمي، ويعمل على مرحلة ثانية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الكفاءات اللبنانية في الاغتراب".
وأضاف عن الأولوية الثانية: "من خلال مبادرة إعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة 2030، تعمل الوزارة على تحديث المؤسسات العامة، تبسيط الخدمات، تعزيز وظائف التنظيم والرقابة، واعتماد نهج تشاركي يتمحور حول المواطن. وقد أظهرت نتائج المشاورات الوطنية ارتفاع مستوى الثقة بالحكومة بنحو 18% بعد 2 آذار، ما يؤكد أهمية الحوكمة الشاملة والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين".
وأكد أن "إعادة بناء الثقة تتطلب أن يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة قادرة على الوفاء بمسؤولياتها بفعالية"، مشددا على أن "تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا يعبّئ كل الطاقات في الداخل والاغتراب".
أخبار لبنان
فادي مكي
لبنان
مجلس الشيوخ الفرنسي
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