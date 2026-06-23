نقابة الصيادلة: إبرة التنحيف المتداولة عبر إحدى الوسائل الإعلامية غير متوافر بصورة قانونية في لبنان

أكّدت نقابة الصيادلة أنّ إبرة التنحيف Retatrutide المتداولة عبر إحدى الوسائل الإعلامية غير متوافر بصورة قانونية في لبنان.



كما أكّدت أنها غير مطروحة ضمن قنوات التوزيع الشرعية المعتمدة ولا تباع عبر الصيدليات المرخصة الأمر الذي يثير تساؤلات جدية عن مصدرها وآلية دخولها إلى البلاد.



وأشارت النقابة إلى أنّ هذا المستحضر لا يزال ضمن مراحل الدراسات والأبحاث العلمية ولم يستكمل بعد المسار العلميّ والتنظيميّ المطلوب لاعتماده بالشكل الذي يبرر الترويج له أو تسويقه للجمهور باعتباره علاجاً متاحاً وآمناً للاستخدام فضلا عن أن بيع الأدوية أو تداولها من داخل العيادات الطبية خارج إطار الصيدليات المرخصة يشكل تجاوزاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء .



وناشدت نقابة الصيادلة كلاً من وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء التحرك الفوريّ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع المتداولة ومتابعة أي مخالفات محتملة واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية المناسبة بما يحفظ صحة المواطنين ويصون المعايير الطبية والمهنية والأخلاقية.