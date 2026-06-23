حريق في الدكوانة... والدفاع المدني يعمل على إخماده

حريق في الدكوانة
تعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني على إخماد حريق اندلع في كابلات كهربائية ودواليب في منطقة الدكوانة.
وتشارك في عمليات الإخماد ثماني فرق من الدفاع المدني، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، على أن تُستكمل المعطيات تباعاً. pic.twitter.com/CwhqARVjoZ
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) June 23, 2026
حريق في الدكوانة
تعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني على إخماد حريق اندلع في كابلات كهربائية ودواليب في منطقة الدكوانة.
وتشارك في عمليات الإخماد ثماني فرق من الدفاع المدني، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، على أن تُستكمل المعطيات تباعاً. pic.twitter.com/CwhqARVjoZ
حريق كبير في الدكوانة#LBCINews pic.twitter.com/wNeK8H598c
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 23, 2026
حريق كبير في الدكوانة#LBCINews pic.twitter.com/wNeK8H598c