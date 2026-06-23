حريق في الدكوانة... والدفاع المدني يعمل على إخماده

تعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اندلع في كابلات كهربائية ودواليب في منطقة الدكوانة.



وتشارك في عمليات الإخماد ثماني فرق من الدفاع المدني، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، على أن تُستكمل المعطيات تباعاً، بحسب ما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان.