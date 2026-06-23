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بري تلقى اتصالا من ماكرون: اتفاق تشرين الثاني عام 2024 فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2026-06-23 | 12:29
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بري تلقى اتصالا من ماكرون: اتفاق تشرين الثاني عام 2024 فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية بعد إنجاز مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال على مكانة لبنان وإيلاء الاهتمام باستقراره وسيادته، وإستعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان، من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، سواء عبر مؤتمرات دولية لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.
من جهته، شكر الرئيس بري الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهم الدائم والداعم للبنان، مشدداً على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.
وأكد الرئيس بري أن اتفاق تشرين الثاني عام 2024 هو فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والتحقق من أية خروقات أو تهديدات، إذا ما تم تبنيه في المفاوضات الجارية في سويسرا.
أخبار لبنان
بري
ماكرون
اتفاق تشرين الثاني
إطلاق النار
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