قوى الأمن: تعميم أوصاف جثّة رجل توفيّ جرّاء توقّف قلبه عن العمل

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ رجلًا يُدعى محمد يحيى سليم قميره، مواليد عام 1946، لبنانيّ الجنسيّة، أُحضر إلى مستشفى رفيق الحريري الحكوميّ وكان بحالة توقّف في عمل القلب.



ولفتت إلى أنّ محاولة إسعافه فشلت وفارق الحياة.



كما لفتت المديرية إلى أنّه مشرّد، ولا أقارب له وجثّته موجودة في برّاد المستشفى المذكور أعلاه.



وعمّمت أوصاف الجثّة: "رجل في العقد الثامن من العمر، طوله حوالى 178 سنتم، ضعيف البنية، أبيض البشرة، ذو شعر أبيض قصير، ولحية بيضاء".



لذلك، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ممّن تعرّف إليه من أقاربه، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليميّ، على الرقم: 858473-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.