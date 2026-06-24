رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها

رأى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنّ إسرائيل تبالغ في ردها على الاشتباكات بدلًا من التهدئة.

وكشف في حديث لصحيفة فايننشال تايمز عن وجود آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنّ منع التصعيد في لبنان يُنسّق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء.

وأكّد أنّ محادثات سويسرا أسست لمفاوضات تسوية دائمة والعمل في بدايته وأنّ الهدف الإقليميّ بناء إطار أمنيّ جديد بين دول المنطقة وإيران.

وقال: “أيّ نموذج لإدارة هرمز يجب مناقشته مع إيران وعمان ودول الخليج والمضيق ما زال مفتوحًا وتلقينا تأكيدًا بعدم الأمر بإغلاقه”.

وأضاف: “الملاحة في هرمز يفترض أن تعود لمستوياتها خلال 30 يومًا من الاتفاق”.

وشدد على وجوب إنشاء خط الاتصال المتفق عليه في سويسرا بين واشنطن وطِهران لمنع عرقلة فتح هرمز ومواجهة المعلومات المضللة ولإزالة الألغام.

ولفت رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى احتمال أن يُطلب من دول الخليج تمويل صندوق الاستثمار مع إيران، مستقبلًا.