"كهرباء لبنان" عرضت مع سفير اليابان للتقدم المحرز في مشروع التعاون التقني المنفذ بالتعاون مع الوكالة اليابانية

استقبلت "مؤسسة كهرباء لبنان"، سفير اليابان لدى لبنان كينجي يوكوتا يرافقه السكرتير الأول للسفارة إيكومي أوغيواري، وذلك في مقر المؤسسة الرئيسي.



وبحسب بيان للمؤسسة، فإن "السفير الياباني والوفد المرافق عقدا اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة وفريق عمله المعني، جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة للمؤسسة واستعراض شامل لواقع قطاع الطاقة في لبنان، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها وسبل تطويره".



كما عرضت المؤسسة "سلسلة الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ نهاية العام 2022 بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي (World Bank) والمجتمع الدولي والتي لاقت إشادة وتقديرًا من الجهات الرسمية المحلية المعنية كما والجهات الدولية ذات الصلة".



كما تم التطرق إلى "التقدم المحرز في مشروع التعاون التقني المنفذ بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث أعربت مؤسسة كهرباء لبنان عن تقديرها الكبير لهذا التعاون البنّاء والدور المهم الذي تساهم به في دعم قدرات المؤسسة وتعزيز أدائها".



اختتمت الزيارة بجولة ميدانية في مبنى المؤسسة الرئيسي المتضرر، ومحطة التحويل الرئيسية - الأشرفية 220 كيلو فولط المتضررة، بالإضافة إلى مركز التحكم الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، حيث اطلع السفير الياباني على حجم الأضرار والتحديات المرتبطة بإعادة التأهيل.



وفي الختام، توجهت المؤسسة "بالشكر إلى سفير اليابان على زيارته الكريمة واهتمامه المستمر"، معربة عن تطلعها إلى تعزيز أطر التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.