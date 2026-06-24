وزير الاتصالات عاين موقع الحريق في الدكوانة: لاستكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة

عاين وزير الاتّصالات شارل الحاج صباحا، موقع الحريق الذي اندلع أمس في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكوانة، واطلع ميدانياً على حجم الأضرار الناتجة عنه، مثنياً على الجهود الحثيثة التي بذلها عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها.



وجال الوزير الحاج في أرجاء الموقع المتضرر، مشددًا على ضرورة استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.