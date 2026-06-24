الحاج حسن: أمام السلطة اللبنانية فرصة لإعادة تقييم خياراتها السياسية

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ "السلطة اللبنانية انقلبت في الخامس والسابع من آب على اتفاق كانت قد وافقت عليه في الثالث والرابع من الشهر نفسه، تحت وطأة الضغوط الأميركية".

كما اعتبر أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت، من خلال دبلوماسيتها وضغوطها السياسية والعسكرية، فرض وقف لإطلاق النار”.

وقال: "الوفد اللبنانيّ الذي زار واشنطن سمع، من ماركو روبيو توصيفًا لـحزب الله باعتباره عدواً مشتركًا، من دون أن يصدر أي رد أو تعليق واضح من الجانب اللبنانيّ، وهذا الأمر يطرح تساؤلات عن الموقف الرسميّ من هذا الوصف وتداعياته السياسية والوطنية".

وأضاف: "أمام السلطة اللبنانية فرصة لإعادة تقييم خياراتها السياسية بعد التطورات الأخيرة”.