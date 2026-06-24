رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في الأردن: نبذل كل ما في وسعنا لتثبيت وقف إطلاق النار

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية في عمّان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "سررت برؤية وجوه أصدقاء عرفتهم منذ سنوات عملي سفيراً في عمّان وهي وجوهٌ لم تتغيّر في قلبي رغم كل ما تغيّر.وشكرتُ المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك على محبتهم الصادقة للبنان وأبنائه، ودعوتُ كل لبناني منتشر إلى زيارة وطنه هذا الصيف، وعدم التردد رغم الظروف الصعبة".



وأضاف رجي: "أكدت لهم أننا نبذل كل ما في وسعنا لتثبيت وقف إطلاق النار، وحقن الدماء، وإعادة الأهالي إلى ديارهم، وشددت على تمسكنا بالدولة التي لا بديل عنها".