رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في الأردن: نبذل كل ما في وسعنا لتثبيت وقف إطلاق النار

التقيت مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية في عمان، وسررت برؤية وجوه أصدقاء عرفتهم منذ سنوات عملي سفيراً في عمّان وهي وجوهٌ لم تتغيّر في قلبي رغم كل ما تغيّر.
وشكرتُ المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك على محبتهم الصادقة للبنان وأبنائه، ودعوتُ كل لبناني منتشر إلى زيارة وطنه هذا… pic.twitter.com/XG6EPky7oD
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) June 24, 2026
التقيت مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية في عمان، وسررت برؤية وجوه أصدقاء عرفتهم منذ سنوات عملي سفيراً في عمّان وهي وجوهٌ لم تتغيّر في قلبي رغم كل ما تغيّر.
وشكرتُ المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك على محبتهم الصادقة للبنان وأبنائه، ودعوتُ كل لبناني منتشر إلى زيارة وطنه هذا… pic.twitter.com/XG6EPky7oD