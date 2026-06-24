بري استقبل وفدا نيابيا بريطانيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا نيابيا بريطانيا، ضم: رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني النائبة إميلي ثورنبيري والنواب: ابتسام محمد ، الن جيميل، ادوارد موريللو والوفد المرافق بحضور سفير المملكة المتحدة لدى لبنان هاميش كاول.



وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها بحث لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.