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بري استقبل وفدا نيابيا بريطانيا
أخبار لبنان
2026-06-24 | 06:09
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بري استقبل وفدا نيابيا بريطانيا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا نيابيا بريطانيا، ضم: رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني النائبة إميلي ثورنبيري والنواب: ابتسام محمد ، الن جيميل، ادوارد موريللو والوفد المرافق بحضور سفير المملكة المتحدة لدى لبنان هاميش كاول.
وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها بحث لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
أخبار لبنان
بري
لبنان
المملكة المتحدة
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