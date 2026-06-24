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الحجار يعقد اجتماعا للبحث في واقع السير في مدينة بيروت: لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفات
أخبار لبنان
2026-06-24 | 06:16
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الحجار يعقد اجتماعا للبحث في واقع السير في مدينة بيروت: لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفات
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا في مكتبه للبحث في واقع السير في مدينة بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، قائد وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي العميد عماد الجمل، قائد فوج حرس مدينة بيروت العميد عباس الحسيني، رئيس شعبة المرور في قوى الأمن الداخلي العميد روبير رحال وقائد سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت العقيد فؤاد رمضان.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الحجار على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفات التي تتسبب بالفوضى والإخلال بالنظام العام، وأعطى التوجيهات اللازمة لتطبيق مضمون الكتاب الصادر عن الوزارة في شأن تعزيز إجراءات قمع مخالفات الدراجات النارية في مدينة بيروت بكل جدية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت.
واطلع الوزير الحجار على خطة العمل الموضوعة، والتي سترتكز بصورة أساسية على قمع مخالفات الدراجات النارية بصورة مستدامة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمظاهر والسلوكيات المخلة بالأمن والنظام العام والسلامة العامة، مؤكدا أن الوزارة ستواكب تنفيذ هذه الإجراءات بمتابعة حثيثة ومستمرة، حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم.
أخبار لبنان
أحمد الحجار
السير
بيروت
المخالفات
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