وزارة الاتصالات تواصل معالجة ذيول الحريق وتأسف للتلوث الناتج عنه

أعلنت وزارة الاتّصالات في بيان، أن مديرياتها بالتعاون مع هيئة "أوجيرو" تركّز جهودها منذ الصباح على معالجة ذيول الحريق، ولاسيما على مستوى الدخان الذي يعمّ أجواء ساحل المتن الشمالي ويطال بيروت.وأفادت بأنه جرى استقدام أتربة ورمول لطمس مخلّفات الحريق.وإذ شكر وزير الاتّصالات شارل الحاج جهود الدفاع المدني والجيش وفوج الإطفاء في بيروت، وأركان وكوادر الوزارة وأوجيرو وألفا وتاتش والسكّان المحيطين في موقع الحريق، تمنّى الشفاء العاجل لمصابي الدفاع المدني الخمسة. كما أسف للتلوّث الذي أزعج الأهالي والبيئة.