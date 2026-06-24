جنبلاط: اتفاق الهدنة وحده يرعى العلاقة مع إسرائيل والتحذير من التلاعب بعقيدة الجيش

ذكّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأن "وحده الجيش اللبناني مسؤول عن أمن الوطن والجنوب".وقال في منشور عبر منصة "إكس": "للتذكير بأن وحده اتفاق الهدنة يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل".وحذّر جنبلاط من "التلاعب بعقيدة الجيش تحت أي مسمى أو مهمة في ظل هذه الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا".