سلام استقبل ريزا وقائد اليونيفيل وأكد الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان والقائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة عمران ريزا ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء ديوداتو أباغنارا وذلك لمتابعة التحضير لمرحلة ما بعد اليونيفيل.



وأكد الرئيس سلام مجددًا الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية: المراقبة، والإفادة، والتنسيق والاتصال.