وزير الداخلية ترأس اجتماعا ناقش مكافحة المخدرات وآليات تطوير التنسيق بين الجهات الأمنية واستقبل السعد ورئيس بلدية شحيم

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، اجتماعا حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، قائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في قوى الأمن الداخلي العميد عزت الخطيب، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي.



وتم خلال الاجتماع تقييم الخطوات المتخذة على صعيد مكافحة المخدرات، ومناقشة آليات تطوير التنسيق بين الجهات الأمنية المعنية بما يضمن تعزيز الإجراءات، وتكثيف العمل الاستباقي لمكافحة الاتجار بالمخدرات وكشف شبكات التهريب وتفكيكها.



وشدد الوزير الحجار على "مواصلة الجهود في مكافحة هذه الآفة حماية للمجتمع اللبناني، ومنع تصديرها إلى الخارج، لا سيما إلى دول الخليج العربي"، مؤكدا "اعتماد أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة المختصة لتحقيق هذه الأهداف".



في السياق، استقبل النائب راجي السعد، ثم النائبة عناية عز الدين، وتم البحث مع كل منهما في الأوضاع العامة في البلاد وشؤون مناطقهما.



كما استقبل رئيس بلدية شحيم طارق شعبان وأعضاء المجلس البلدي، وتم التداول في شؤون إنمائية وخدماتية تهم البلدة.