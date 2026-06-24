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رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل

أخبار لبنان
2026-06-24 | 10:53
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رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل
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رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الكبيرة، بعد ظهر اليوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وخلال اللقاء، تم البحث في واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

وعلى الأثر، قال الأسمر: "لقاؤنا اليوم مع الرئيس سلام هو لطرح الواقع الذي تعيشه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستثمارية، هذا الواقع السيئ الذي ينعكس على أداء العاملين فيها، والناتج من الوضعين الاقتصادي والأمني الصعبين اللذين عاشتهما بعض المناطق، وما ترتب عليهما من تدمير وأضرار جسيمة في هذه المؤسسات."

وأضاف: "نحن اليوم أمام واقع جديد قد يمهد لنهضة، وهذه النهضة يجب أن تشمل هذه المؤسسات والعاملين فيها، من خلال إعطائهم ضمانات أساسية حول ديمومة عملهم. وهذا أمر أساسي في هذه المرحلة، لأن الخدمات التي تؤديها المؤسسات العامة والمصالح المستقلة هي خدمات مهمة جدا، خصوصا في هذه الظروف".

وتابع: "اتفقنا مع دولة الرئيس على بعض المراسيم التي يمكن أن تصحح بعض الخلل في التعاطي مع هذه المؤسسات الاستثمارية. وستكون لنا لقاءات متلاحقة في هذا الإطار لإنصاف الموظفين والعاملين في المصالح المستقلة، لا سيما المياومين، إضافة إلى تلفزيون لبنان الذي نعتبره التلفزيون الوطني."

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