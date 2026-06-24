الصدي بحث مع الاتحاد الأوروبي مشروع بقيمة ١٩.٥ مليون يورو هبة لرصد مصادر المياه وتحديث قاعدة بيانات المشتركين

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل حول مشروع WAMA+ الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل GIZ.



ويأتي المشروع الذي تبلغ قيمته 19.5 مليون يورو ومدته 3 سنوات، من ضمن أولويات الوزير الصدي الإصلاحية ويعنى برصد 400 مصدر مياه في لبنان وبتحديث قاعدة بيانات جميع المشتركين في مؤسسات المياه مما يزيد من مداخيل هذه المؤسسات.



وشارك في الاجتماع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي ⁠اليساندرا فييزر، رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، نائب رئيس البعثة Cyril Dewaleyne، مديرة برنامج المياه والصرف الصحي في بعثة الاتحاد الأوروبي ايفنكا تودوروفا، رئيسة بعثة التنمية في السفارة الألمانية اوتا سيمون، مدير مكتب GIZ في لبنان توماس مويلر ومدير مشروع المياه في GIZ الالمانية نديم ملحم.