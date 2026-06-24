وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا مطلب أميركيا" بالانسحاب من لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك بينما أفيد بأنّ طهران تطالب بذلك في إطار المفاوضات مع واشنطن.وقال كاتس في مقابلة في خلال مؤتمر للقادة المحليين في تل أبيب: "لقد أعلنّا أننا على أي حال لن ننسحب، وحتى هذه اللحظة - وهذا إنجاز دبلوماسي - لا يوجد أي طلب أميركي من إسرائيل بالانسحاب من لبنان".وردا على سؤال عما إذا كان الجيش سيلتزم بطلب مماثل في حال حصوله، قال كاتس إنه أخبر نظيره الأميركي بيت هيغسيث، كما أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"أننا موجودون هناك لحماية سكان الشمال".