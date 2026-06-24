متري: العلاقة بين الاجهزة اللبنانية والسورية والجيشين هي علاقة ثقة تساهم في ضبط الحدود بين البلدين

نائب رئيس الحكومة، طارق متري الذي عمل على الاتفاق اللبناني السوري لتسليم المحكومين الى دمشق، أكّد في حديث مع تلفزيون سوريا أن العلاقة بين الاجهزة اللبنانية والسورية والجيشين هي علاقة ثقة تساهم في ضبط الحدود بين البلدين ومعالجة المشكلات التي تطرأ بسرعة.