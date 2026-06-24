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روبيو: سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي
أخبار لبنان
2026-06-24 | 12:44
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روبيو: سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي
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روبيو: سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي
أكد وزير الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي.
وقال روبيو: "إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ واليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح".
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