الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
33
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
33
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: أي تنازل من السلطة للعدو لن يمر والمقاومة تعرف كيف تتعامل مع خرقه وقف النار
أخبار لبنان
2026-06-25 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
فضل الله: أي تنازل من السلطة للعدو لن يمر والمقاومة تعرف كيف تتعامل مع خرقه وقف النار
4
min
فضل الله: أي تنازل من السلطة للعدو لن يمر والمقاومة تعرف كيف تتعامل مع خرقه وقف النار
أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "هناك خروقًا إسرائيلية لوقف النار، وهناك اعتداءات ومحاولات من العدو للتملص من الاتفاق الذي ألزمته إياه مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية، لأنه لم يكن يريد التزامًا بهذا الاتفاق، ولكن المقاومة تعرف كيف تتعاطى مع هذا الأمر، فالأخوة المعنيون يعرفون كيف يواجهون وما هي التوجهات في هذا الشأن"، مشيراً إلى أنّ "مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية هي إنجاز كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أدخلتنا معها ضمن هذا الاتفاق، والتزمت معنا التزاماً كاملاً، بحيث أنه لن تستمر المفاوضات في حال لم توقف النار على لبنان، وقد أوقفت النار على لبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي تسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية من دون انسحاب اسرائيلي كامل من أرضنا".
كما أكد خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في باحة "مجمع الإمام المجتبى" في السان تيريز، أن "هناك حدثًا عالميًا ومعادلة إقليمية أرسيت اليوم، عنوانها هذا التفاهم الإيراني - الأميركي الذي أصبح لبنان جزءًا منه، وهذه المعادلة تستند إلى قوة الميدان، وهذه هي الديبلوماسية الحقيقية، ديبلوماسية القوة والصواريخ والثبات ومضيق هرمز والقتال في علي الطاهر والضغط السياسي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك سيكون وضعنا أفضل بكثير في القادم من الأيام".
وقال: "إننا بعد ثقتنا بالله نراهم على سواعد المجاهدين وعلى شعبنا ووحدتنا وعلى هذا الدعم والإسناد الإيراني، متسائلاً، أين يوجد في العالم دولة مثل إيران، تضع بين أيدينا مضيق هرمز، علماً أن كل الملف النووي الإيراني اليوم مرهون لأجل لبنان، فالذين كانوا يدّعون في السابق أننا ورقة بيد أحد، أظهرت هذه الأحداث أننا قوة وشعب، ولسنا ورقة بيد أحد، وأن الملف النووي هو من يخدم لبنان وليس العكس".
ولفت إلى أن "الذين شعروا بالهزيمة من جراء توقيع هذه المذكرة، هما أثنان، العدو الإسرائيلي الذي يريد التفلّت من وقف إطلاق النار، والذين أحبطوا وخابت رهاناتهم وتبددت أوهامهم في الداخل، وكنا نقول لهم، لا تراهنوا على أميركا، ولا على هزيمتنا، ولا على أننا شعب يُكسر، ولكنهم لم يقبلوا، فخابت آمالهم وخسروا رهاناتهم".
ورأى أن "السلطة في لبنان وبعض الأفرقاء مارسوا في اليومين الماضيين تحريضاً كبيراً تحت عنوان فصل المسار اللبناني عن مسار إيران، وحاولوا تعطيل هذا الانجاز، وسعوا ليلًا ونهارًا من أجل أن يذهبوا متفردين منفردين إلى واشنطن، ظناً منهم أنهم يستطيعون أن ينجزوا أو يحققوا شيئاً، وقد نبهناهم في السر وفي العلن، أنه إياكم ثم إياكم أن تقدموا أي تنازل لهذا العدو الخاسر والخائب الذي سيخرج من أرضنا بفضل ثبات مجاهدينا وهذا الدعم الإيراني، ونحن لن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا ومقاومتنا وشعبنا، وإن قدمتم أي تنازل، فلن يُطبق منه شيء، لأننا نحن أبناء الأرض وأهل الميدان والمقاومة، ولن يمر شيء في لبنان من دون أن يُتفاهم معنا، فما نوافق عليه يمشي، وما لا نوافق عليه لن يمشي في لبنان، ولو اجتمع العالم كله، فلن يستطيع أن يطبقه من علي الطاهر إلى الشقيف إلى جنوب الليطاني إلى أي بقعة في لبنان".
وقال: "لقد نصحنا البعض في لبنان واليوم نكرر ونقول لهم بأن الفرصة لم تنتهِ بعد، وبالتالي عليكم أن تخرجوا من مسار التنازلي، وأن تعودوا إلى شعبكم، وأن تثقوا به وبالمقاومة، وأن تستفيدوا من هذا الدعم الإيراني، لا سيما وأن إيران لا تريد أن تحل مكان الدولة ولا مكان أي أحد، فهي بنفسها عظيمة، ولا تحتاج إلى ذلك، فلبنان هو من بحاجة إلى إيران، وليس العكس، فهي تقف إلى جانبنا".
أخبار لبنان
الله:
تنازل
السلطة
للعدو
والمقاومة
تتعامل
النار
التالي
مصدر عسكري للـLBCI: نجاح المفاوضات يُقاس بنتائجها لا بالصور التذكارية
مصادر في بعبدا لـ"الأنباء الإلكترونية": أي تدقيق يمسّ بعمل الجيش اللبناني أو بسيادة المؤسسة العسكرية مرفوض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-21
وزير الخارجية: إيران تعرف كيف تتعامل مع القيود وكيف تدافع عن مصالحها وكيف تقاوم الترهيب
آخر الأخبار
2026-04-21
وزير الخارجية: إيران تعرف كيف تتعامل مع القيود وكيف تدافع عن مصالحها وكيف تقاوم الترهيب
0
أخبار لبنان
2026-04-15
فضل الله: السلطة في بيروت غير مؤهلة وتقدّم تنازلات للعدو
أخبار لبنان
2026-04-15
فضل الله: السلطة في بيروت غير مؤهلة وتقدّم تنازلات للعدو
0
أخبار لبنان
2026-05-19
النائب فضل الله: فشل السلطة في الحصول على وقف النار يفرض عليها الخروج من المفاوضات المباشرة
أخبار لبنان
2026-05-19
النائب فضل الله: فشل السلطة في الحصول على وقف النار يفرض عليها الخروج من المفاوضات المباشرة
0
خبر عاجل
2026-05-08
الجيش الإسرائيلي: إطلاق حزب الله الصواريخ من لبنان يعد خرقًا إضافيًا لتفاهمات وقف إطلاق النار
خبر عاجل
2026-05-08
الجيش الإسرائيلي: إطلاق حزب الله الصواريخ من لبنان يعد خرقًا إضافيًا لتفاهمات وقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:29
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية ينطلق بعد قليل... وهذه الملفات على الطاولة
أخبار لبنان
08:29
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية ينطلق بعد قليل... وهذه الملفات على الطاولة
0
أخبار دولية
07:52
ماذا في آخر المعطيات والمواقف الاسرائيلية مع استمرار الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار؟
أخبار دولية
07:52
ماذا في آخر المعطيات والمواقف الاسرائيلية مع استمرار الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار؟
0
أمن وقضاء
07:50
الرئيس عون يتابع المشهد في واشنطن... وسلسلة اجتماعات في هذا الخصوص
أمن وقضاء
07:50
الرئيس عون يتابع المشهد في واشنطن... وسلسلة اجتماعات في هذا الخصوص
0
أخبار دولية
07:48
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تختتم اليوم... ماذا في آخر المعطيات؟
أخبار دولية
07:48
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تختتم اليوم... ماذا في آخر المعطيات؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-31
إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...
حال الطقس
2026-01-31
إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...
0
أخبار دولية
2026-05-01
وزارة العدل الأميركية تنشر فيديو للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب
أخبار دولية
2026-05-01
وزارة العدل الأميركية تنشر فيديو للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب
0
أخبار لبنان
2026-04-17
التيار: لبنان لا يُحمى إلا بدولته ولا تُصان سيادته إلا بوحدة قرارها وحرية إرادتها
أخبار لبنان
2026-04-17
التيار: لبنان لا يُحمى إلا بدولته ولا تُصان سيادته إلا بوحدة قرارها وحرية إرادتها
0
أخبار لبنان
05:10
مسؤول أميركي لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:10
مسؤول أميركي لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:29
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية ينطلق بعد قليل... وهذه الملفات على الطاولة
أخبار لبنان
08:29
اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية ينطلق بعد قليل... وهذه الملفات على الطاولة
0
أخبار دولية
07:52
ماذا في آخر المعطيات والمواقف الاسرائيلية مع استمرار الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار؟
أخبار دولية
07:52
ماذا في آخر المعطيات والمواقف الاسرائيلية مع استمرار الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار؟
0
أمن وقضاء
07:50
الرئيس عون يتابع المشهد في واشنطن... وسلسلة اجتماعات في هذا الخصوص
أمن وقضاء
07:50
الرئيس عون يتابع المشهد في واشنطن... وسلسلة اجتماعات في هذا الخصوص
0
أخبار دولية
07:48
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تختتم اليوم... ماذا في آخر المعطيات؟
أخبار دولية
07:48
المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تختتم اليوم... ماذا في آخر المعطيات؟
0
أخبار لبنان
06:02
وزيرة التربية: مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية
أخبار لبنان
06:02
وزيرة التربية: مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية
0
أخبار دولية
04:30
روبيو يحذر من أن فرض رسوم عبور في هرمز قد يمتد "كالعدوى" الى ممرات مائية أخرى
أخبار دولية
04:30
روبيو يحذر من أن فرض رسوم عبور في هرمز قد يمتد "كالعدوى" الى ممرات مائية أخرى
0
أمن وقضاء
04:27
في بعبدا... مواكبة لليوم الثالث من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وجلسة لمجلس الوزراء
أمن وقضاء
04:27
في بعبدا... مواكبة لليوم الثالث من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وجلسة لمجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
02:24
فضل الله: أي تنازل من السلطة للعدو لن يمر والمقاومة تعرف كيف تتعامل مع خرقه وقف النار
أخبار لبنان
02:24
فضل الله: أي تنازل من السلطة للعدو لن يمر والمقاومة تعرف كيف تتعامل مع خرقه وقف النار
0
خبر عاجل
17:02
انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
خبر عاجل
17:02
انتهاء اليوم الثاني من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:30
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
أخبار دولية
00:30
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
2
أخبار دولية
01:16
32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا
أخبار دولية
01:16
32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا
3
خبر عاجل
06:55
إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء
خبر عاجل
06:55
إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء
4
أخبار دولية
00:33
انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"
أخبار دولية
00:33
انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"
5
أخبار دولية
00:17
إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
أخبار دولية
00:17
إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
6
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على سائق السيارة الذي حاول دهس شرطي سير في الزلقا في منطقة كفردبيان ويدعى ع.ت وهو فلسطيني الجنسية
7
خبر عاجل
16:38
مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات
خبر عاجل
16:38
مصدر عسكري سوري للـLBCI: ردا على ما نشر حول وجود تحشدات عسكرية للجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية اكد المصدر عدم صحة هذه المعلومات الواردة وأن الموقف العسكري السوري على الحدود روتيني دون أي تغييرات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رواية فيلكس… من زغرتا إلى صربيا رحلة نسرٍ مؤجَّلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More