مصدر عسكري للـLBCI: نجاح المفاوضات يُقاس بنتائجها لا بالصور التذكارية

على ضوء ما تم تداوله بالأمس حول رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي، أوضح مصدر عسكري للـLBCI أنّ نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة لبنان، لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية.



وأشار المصدر إلى أنّ دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتعمّدة لم تجف بعد، كما أنّ آثار العدوان على مختلف المناطق اللبنانية يفرض مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قُدمت دفاعًا عن الوطن.