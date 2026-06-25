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تمثال للسيدة العذراء وصل من إيطاليا إلى دير كفيفان وقداس احتفالي السبت
أخبار لبنان
2026-06-25 | 03:26
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تمثال للسيدة العذراء وصل من إيطاليا إلى دير كفيفان وقداس احتفالي السبت
وصل ليلًا تمثال للسيدة العذراء من إيطاليا إلى دير كفيفان وكان في استقباله رئيس الدير الاب اسطفان فرح وجمهور الدير، وتم تثبيته على قاعدة تم تجهيزها في المزار الجديد في الباحة الخارجية على ان يتم تدشينه عند الساعة السادسة مساء بعد غد السبت خلال قداس احتفالي يترأسه راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، تليه مسيرة بذخائر الطوباوي اسطفان نعمه في ذكرى إعلانه طوباويًا.
أخبار لبنان
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