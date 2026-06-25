الهيئة العليا للاغاثة تسلمت مساعدات من جهاز الدفاع المدني السويدي

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة أنها تسلمت في مرفأ بيروت، من "جهاز الدفاع المدني والمرونة" التابع لوزارة الداخلية في مملكة السويد، هبة تشمل 27 مستوعبًا تزن 143 طنًا من الخيم والبطانيات والوسادات والمستلزمات الطبية، في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة.