الخارجية اللبنانية تعرب عن تضامنها مع فنزويلا وتطمئن إلى أوضاع اللبنانيين

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين، عبر السفارة اللبنانية في كاراكاس، أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأعربت عن عمق حزن لبنان وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها في هذه المحنة الأليمة، وقدمت خالص التعازي لأسر الضحايا الذين راحوا جراء هذه الكارثة، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى .وأصدر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تعليماته للسفارة بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية، والتواصل المباشر معهم للاطمئنان على أحوالهم وتلبية احتياجاتهم.وتبلغ رجي بأن اللبنانيين المقيمين في فنزويلا جميعهم بخير، ولم تُسجَّل في صفوفهم أي إصابات بشرية، غير أن مبنى السفارة اللبنانية في كاراكاس تعرّض لبعض الأضرار المادية جراء الهزات الأرضية.وتتابع الوزارة عن كثب مستجدات الوضع الميداني، وتؤكد استمرار تواصلها مع الجالية اللبنانية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها.