وزير الدفاع تناول مع سفير ايطاليا سبل تعزيز العلاقات والتطورات جنوبا

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيلي، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الأمني والعسكري.



وأعرب اللواء منسى عن تقديره "للدعم الإيطالي للبنان ومؤسساته"، مثمنا "المساعدات الإنسانية والعسكرية التي تخصصها إيطاليا للبنان وللجيش اللبناني"، منوها ب"مساهمتها المستمرة والفاعلة في إطار قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".



كما تناول البحث التطورات الراهنة في الجنوب والمفاوضات القائمة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بمهام ال"يونيفيل" ومرحلة ما بعد انتهاء ولايتها أواخر العام الجاري.