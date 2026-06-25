الرئيس بري استقبل السفير الالماني مودعا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الألماني كورت جورج شتوكل- شتيلفريد (Kurt Georg Stöckl-Stillfried) في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.



وكانت مناسبة، جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.