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بلدية صيدا أعلنت نجاح إجراءاتها القانونية بحق معمل النفايات: القضاء يحسم الموقف لصالح حماية الصحة العامة وإستقبال النفايات بدءاً من بعد ظهر اليوم

أخبار لبنان
2026-06-25 | 07:06
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بلدية صيدا أعلنت نجاح إجراءاتها القانونية بحق معمل النفايات: القضاء يحسم الموقف لصالح حماية الصحة العامة وإستقبال النفايات بدءاً من بعد ظهر اليوم
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بلدية صيدا أعلنت نجاح إجراءاتها القانونية بحق معمل النفايات: القضاء يحسم الموقف لصالح حماية الصحة العامة وإستقبال النفايات بدءاً من بعد ظهر اليوم

أعلمت بلدية صيدا في بيان أهل المدينة وسكانها والجوار بـ"نجاح المسار القضائي الذي بادرت إلى اتخاذه فور توقف معمل معالجة النفايات عن استقبال النفايات منذ يومين، بما أدى إلى استئناف العمل في المعمل وعودة استقبال النفايات اعتباراً من بعد ظهر اليوم، على أن تباشر شركة NTCC عمليات جمع النفايات المتراكمة من شوارع المدينة والاتحاد بشكل فوري".

وقال البيان: "جاء هذا التطور عقب جلسة مواجهة عُقدت اليوم في قصر عدل صيدا، برئاسة مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة، وحضور رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور أحمد عكرة، ورؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، ومحامي الاتحاد من جهة، وممثلي إدارة معمل معالجة النفايات من جهة اخرى.

وخلال الجلسة، عرضت بلدية صيدا وبلديات الاتحاد الوقائع والأسانيد القانونية التي استند إليها الإخبار المقدم أمام النيابة العامة، مؤكدة أن وقف استقبال النفايات ألحق ضرراً مباشراً بالسلامة البيئية والصحية والمصلحة العامة. وفي المقابل، تمسكت إدارة المعمل بربط قرارها بملف مستحقاتها المالية.

وقد جاء موقف مدعي عام الجنوب واضحاً وحاسماً، مؤكداً ما ورد في الإخبار ومحضر مخفر صيدا، لجهة أن توقف المعمل عن استقبال النفايات يشكل مساساً بالصحة العامة والسلامة البيئية، وأنه لا يجوز قانوناً ربط استمرار المرفق الحيوي بأي خلاف مالي أو إداري قائم مع أي جهة رسمية، بما فيها وزارة المالية، إذ إن معالجة تلك الخلافات يجب أن تتم عبر الأطر القانونية المختصة، من دون تحميل المواطنين والمدينة تبعاتها".

وأكدت بلدية صيدا أن "هذا القرار يشكل انتصاراً لسيادة القانون ولحق المواطنين في بيئة سليمة وخدمات عامة منتظمة، وتوجهت بالشكر والتقدير إلى القضاء اللبناني، ممثلاً بمدعي عام الجنوب القاضي حمادة، على سرعة التعاطي مع القضية ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار، مؤكدةً لأهل صيدا وبلدات الاتحاد أنها ستواصل ممارسة كامل صلاحياتها ومراقبة اداء المعمل لضمان عدم تكرار ما حصل، بالتوازي مع العمل على ايجاد حلول بديلة جذرية ومستدامة".

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