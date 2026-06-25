الرئيس عون يبرق إلى رودريغيز معزياً بضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا

أبرق رئيس الجمهورية الى الرئيسة بالإنابة لجمهورية فنزويلا السيدة ديلسي رودريغيز معزياً بضحايا الكارثة التي ألمّت ببلادها، إثر الزلزالين العنيفين اللذين ضربا شمال البلاد مخلّفين خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.



وقال الرئيس عون في برقيته: "أتقدم باسمي وباسم الشعب اللبناني إليكم وإلى حكومتكم وشعبكم الصديق بأحر التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب المؤلم".