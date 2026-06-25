المفتي دريان بحث مع السفير السعودي في الأوضاع اللبنانية والإقليمية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وتم البحث في مختلف الأوضاع الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



الدوسري



ونقل السفير الدوسري للمفتي دريان "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للبنان وشعبه الاستقرار والأمن والازدهار".



دريان



وتمنى المفتي دريان للسفير الدوسري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في لبنان، واكد حرصه على "العلاقات التاريخية التي تربط دار الفتوى بالمملكة العربية السعودية والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات"، وثمن "المواقف النبيلة التي تتخذها السعودية تجاه لبنان وكل الدول العربية والإسلامية".