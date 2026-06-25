اجتماع اقتصادي لبناني – عربي – فرنسي بباريس لتعزيز والتبادل التجاري والإستثمار

عُقد في باريس اجتماع اقتصادي فرنسي–عربي، شارك فيه رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية راوول ديلامار، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر، وسفير لبنان لدى جامعة الدول العربية ناجي أبي عاصي، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي.



وتناول المجتمعون التطورات الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا، ولا سيما العلاقات اللبنانية–الفرنسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.



وأكد المشاركون أن تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار، بما ينعكس استقراراً وتنميةً ورفاهيةً اجتماعية على شعوب المنطقة.



كما شددوا على أهمية تكثيف التواصل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على بلورة مبادرات ومشاريع عملية واقتراحات محددة من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص العربي واللبناني والفرنسي.



وأشار المجتمعون إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة التي يمكن البناء عليها لتحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، معربين عن أملهم في ترسيخ الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، بما يتيح للشعوب العربية، وفي مقدمها الشعب اللبناني، التطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً.

