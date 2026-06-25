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الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: وحدة الصف اللبناني أساس مواجهة التحديات

أخبار لبنان
2026-06-25 | 07:45
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الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: وحدة الصف اللبناني أساس مواجهة التحديات
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الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: وحدة الصف اللبناني أساس مواجهة التحديات

توجّه رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى اللبنانيين عموماً وأبناء الطائفة الشيعية بشكل خاص، لمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء الذي يصادف غداً، بالقول: "في هذه الذكرى، لا يسعنا الا أن نستذكر كلاماً لسماحة الإمام المغيَّب موسى الصدر مفاده أنّ عاشوراء مدرسة دائمة تتجدد معانيها في التضحية، الفداء، ورفض الظلم. وهي ليست مجرد ذكرى عابرة بل محطة لاستلهام العِبر في الصبر والثبات على المبادئ".

وأضاف الرئيس عون: "من هنا، نجدد اليوم، عشية هذه الذكرى، تمسكنا بالحق والتزامنا بوحدة لبنان وتضامن أبنائه. وهذا اقوى سلاح بين أيدينا، وقوامه وحدة الصف اللبناني."

وتابع: "من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين ولا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والإتصالات...، تمهيداً لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الإعمار التي يمكن ان تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة الرغبة الدولية التي يمكن ان تنشأ للمساهمة في إعادة الإعمار."

وشدّد على ضرورة إستكمال إجراءات ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، وإطلاق دورة إعدادية بأسرع وقت لموظفي الفئة الثالثة، بغية تمكينهم من ترفيعهم الى الفئة الثانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بهدف تطوير الإدارة وتحفيز الموظفين، خصوصاً الإكفياء منهم، لكي تستجيب الإدارة لمتطلبات الحداثة وحاجات البلاد.

وأشار الرئيس عون الى أن الاستقرار الأمني، إذا ما تحقق نتيجة ثبات وقف إطلاق النار، سيفسح في المجال امام حضور اللبنانيين المنتشرين في الخارج لتمضية فصل الصيف في الربوع اللبنانية، كما سيفسح في المجال امام السياح للمجيء الى لبنان أيضاً، ما يفرض على الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، ان تكون على أتم الجهوزية لمواكبة هذه الحركة

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