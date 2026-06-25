رسامني التقى وزير العدل والبستاني ووفداً من البنك الدولي وترأس الاجتماع التقني الأول لمشروع IMEC

عقد وزير الأشغال فايز رسامني سلسلة اجتماعات في مكتبه اليوم، تناولت ملفات إنمائية وخدماتية واستراتيجية، إضافة إلى متابعة مشاريع البنى التحتية والنقل وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، كما ترأس الاجتماع التقني التنسيقي الأول للوفد اللبناني المكلّف متابعة مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC).



واستقبل رسامني وزير العدل عادل نصار، والقاضية ميرنا بيضا والقاضي وليد المعلم، ونقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس وعضو مجلس النقابه نديم حمادة، بحضور المدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، ومدير المباني المهندس أمير الجمال، ورئيس دائرة المشاريع المهندس إبراهيم صليبا، حيث جرى البحث في ملف ترميم وتأهيل مبنى السجل التجاري في بعبدا.



كما استقبل الوزير النائب فريد البستاني، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من القضايا الإنمائية وملفات ذات الاهتمام المشترك.



وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، عقد الوزير رسامني اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب المجموعة في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، وبحضور فريق من الخبراء، إضافة إلى مستشار رئيس الحكومة الدكتور ساطع أرناؤوط، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، ورئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس المهندس اسكندر بندلي، ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، حيث خُصص الاجتماع لبحث الاستراتيجية الوطنية للنقل في لبنان وتعزيز التعاون الفني والتقني وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل.



وفي سياق متصل، ترأس رسامني الاجتماع التقني التنسيقي الأول للوفد اللبناني المكلّف متابعة مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC)، وذلك في إطار مواكبة لبنان للمبادرات الإقليمية الرامية إلى تعزيز الربط التجاري والنقل بين الدول المشاركة، بما يتيح للبنان الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ويعزز موقعه على خارطة النقل والتجارة الإقليمية.