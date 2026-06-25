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سلام: إنجاز دفتر شروط للتدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الطاقة وخطوة لتعزيز الشفافية

أخبار لبنان
2026-06-25 | 13:32
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سلام: إنجاز دفتر شروط للتدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الطاقة وخطوة لتعزيز الشفافية
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سلام: إنجاز دفتر شروط للتدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الطاقة وخطوة لتعزيز الشفافية

قال رئيس الحكومة نواف سلام خلال مداخلته في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا: "إننا، منذ قرابة شهر، قمنا بإقرار الاعتماد اللازم الذي طلبته وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط بهدف تكليف جهة متخصصة بإجراء تدقيق جنائي في ما يتعلق ببواخر إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد أُنجز هذا الأمر ووصل إلى مراحله النهائية".

أضاف الرئيس سلام: "إن دفتر الشروط المذكور يتكون من جزأين: جزء عام يصلح لإجراء تدقيق جنائي في أي وزارة، وجزء خاص يتعلق ببواخر إنتاج الطاقة الكهربائية".

وتابع: "إن الوزراء الذين تتوافر لديهم شبهات هدر في وزاراتهم، بما يستدعي إجراء تدقيق جنائي، يمكنهم الاستفادة من دفتر الشروط هذا، لا سيما جزئه العام، الذي وضع لهذه الغاية".

واعتبر أن "هذا الأمر يشكّل خطوة مباركة، على أمل أن تحذو وزارات أخرى هذا المنحى، تأكيدا على مواصلة مسار الإصلاح، واحترامًا لمبدأ الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد في الوزارات."

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