"حزب الله": جيش العدو خرق وقف إطلاق النار بعد استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية ميفدون

اعلن "حزب ألله " في بيان ان " جيش العدو الإسرائيلي تعمد مجدداً استهداف مواطِنين لبنانِيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوطر الشرقية ميفدون بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديداً على قواته المحتلة.



وأسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 14:40 بغارة صاروخية من مسيرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة ثالث بجروح".



واكد البيان انه "للمرة الثالثة أن ما أقدم عليه العدو يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزم به حزب الله حتى الآن، وأنها ترصد هذه الإنتهاكات".