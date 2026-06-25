باسيل: متفقون على كل شي ويدّعون الخلاف على السلاح

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "أكس": "متفقون على كل شي ويدّعون الخلاف على السلاح. تتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب، وتفرض رسومًا إضافية على الناس. لم تكتفِ ب ٢٠٪ تضخم منذ بداية الحرب بينما يبلغ التضخم ٢٪ في بلد كالاردن. أسعار المحروقات تنخفض عالمياً، وترتفع في لبنان. وحدنا نحن المعارضة وسنطعن مجددًا".