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باسيل: متفقون على كل شي ويدّعون الخلاف على السلاح

أخبار لبنان
2026-06-25 | 19:28
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باسيل: متفقون على كل شي ويدّعون الخلاف على السلاح
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باسيل: متفقون على كل شي ويدّعون الخلاف على السلاح

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "أكس": "متفقون على كل شي ويدّعون الخلاف على السلاح. تتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب، وتفرض رسومًا إضافية على الناس. لم تكتفِ ب ٢٠٪ تضخم منذ بداية الحرب بينما يبلغ  التضخم ٢٪  في بلد كالاردن. أسعار المحروقات تنخفض عالمياً، وترتفع في لبنان. وحدنا  نحن المعارضة وسنطعن مجددًا".

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