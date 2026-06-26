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رئيس الجمهورية: المبادرة الفرنسية الإيطالية تعبير صادق عن الالتزام الدوليّ بدعم سيادة لبنان

أخبار لبنان
2026-06-26 | 04:04
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رئيس الجمهورية: المبادرة الفرنسية الإيطالية تعبير صادق عن الالتزام الدوليّ بدعم سيادة لبنان
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رئيس الجمهورية: المبادرة الفرنسية الإيطالية تعبير صادق عن الالتزام الدوليّ بدعم سيادة لبنان

رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دوليّ حول آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) .

 

ورأى رئيس الجمهورية في هذه المبادرة "تعبيرًا صادقًا عن الالتزام الدوليّ بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثمينًا حقيقيًا للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية".

 

وأعرب الرئيس عون عن تقديره للتشديد الإيطاليّ الفرنسيّ المشترك على ضرورة عدم ترك أيّ فراغ خطير في مرحلة ما بعد "اليونيفيل" ، إذ يتطابق هذا التوجه مع الرؤية اللبنانية الثابتة القائلة بأن الجيش اللبنانيّ هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب وصون سيادته.

 

وأكد رئيس الجمهورية أنّ لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تُعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه، وتحول دون تحوّل أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية.

 

وجدّد انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبنانيّ ويُرسّخ الاستقرار في المنطقة.

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