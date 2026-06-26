الأمين العام لحزب الله: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء وشكرًا لإيران

دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى كفّ الأيدي للدول العربية والأجنبية التي تجرّ لبنان إلى مصافحة إسرائيل.

وقال: “تعاونوا مع من يساعد لبنان لاستعادة سيادته وبنائه ويترجمون مساعدتهم عمليًا”.

واعتبر أنّه “لا يمكن للسلطة اللبنانية أن تعادي شعبًا وعليها أن تعيد النظر بمسارها في وحدة الموقف السياسيّ في مواجهة إسرائيل”.

وشدّد على أنّه لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئيًا لها على أرض لبنان.

ورأى أنّ المقاومة مستمرة بحضورها وأنّها عماد الاستقلال للبنان.

وقال الشيخ قاسم: “شكرًا لإيران وسنبقى معك نريدك إلى جانبنا ونريد أن نكون وحدة حال لأنه تبيّن أنّ قوتك مع قوة المقاومين في الميدان تكسر قوة إسرائيل وتخرجها من أرضنا ولا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب الكامل”.

وأضاف: “إيران صمدت واستطاعت الوصول إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسميّ لهزيمة إسرائيل وأميركا ونحن تعاونا مع إيران خلال فترة العدوان”.