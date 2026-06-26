رئيس الاتحاد العمالي يدعو لاجتماع طارئ ويهدد بالتصعيد رفضا لزيادة الرسوم

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في بيان، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للاتحاد يوم الخميس في 2 تموز المقبل عند الساعة العاشرة صباحاً في مبنى الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر، لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصعيد عبر الاعتصامات والإضرابات، احتجاجاً على المرسوم الذي يضر بشكل كبير بالعمال والموظفين وكافة فئات الشعب اللبناني في مختلف القطاعات، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والركود وتباطؤ الحركة الاقتصادية.







وقال: "إن القانون 38/2026 الصادر عن مجلس النواب، والذي فرض رسوماً على بعض المنتجات بحسب كمية أو نوعية النفايات الناتجة عن تصنيعها أو استخدامها تطبيقاً لمبدأ مسؤولية المنتج، كان قد حدد النسب في الجدول رقم 1 المرفق به بين 0.1% و0.3%".







وأضاف: "إلا أن مجلس الوزراء قام بمضاعفة هذه النسب عشر مرات، وعدّل بعض أحكامها بموجب المرسوم رقم 3214 الذي نُشر في الجريدة الرسمية في العدد 26 بتاريخ 18/6/2026، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين، لاسيما أن الجدول يشمل محروقات ومواد غذائية. كما أن المجلس لم يراعِ النتائج المترتبة على هذه الرسوم على الاستهلاك، في ظل استمرار التدهور الأمني والاعتداءات والتهجير وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية".