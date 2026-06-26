الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبلان في العاشر من محرم: مطلبنا تعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء
أخبار لبنان
2026-06-26 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
قبلان في العاشر من محرم: مطلبنا تعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة العاشر من المحرم لهذا العام من على منبر مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وقال فيها: "السلام على الحسين وعلى عليّ بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظّم الله لكم الأجر بشهادة مولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سبط النبي المصطفى محمد، وهو ميثاق كلمته ومشكاة رسالته، ودليله على دينه، وثاني الثقلين، وأمانته الكبرى. ألا وإن الرزية لكبرى، وإن المصابَ لعظيم، ألا وإن القتيل حسين، والذبيح شريك القرآن، ألا وإن السبيّةَ زينب الكبرى وبنات رسول الله، وإن الحرمة أعظم حرمات الله وأكبرُها، ألا وإن الفداء أبو الفضل العبّاس، والكبش عظيم، والذبح جليل، ألا وإن إمامنا الحسين برز في مثل هذا اليوم ليقول للخلائق: إنما الخليقة سفر، والدنيا طريق العابرين الى الله، ولا شيء أكبر من عظمة الله، ولا قوة أكبر من قوة الله، ولا ميثاق فوق مواثيقه الأخلاقية والإنسانية، خرجَ ليقول للناس جميعاً: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، ولا سلطة لظالم أو فاسد أو جبّار، وخيارُنا الإمام الحسين الذي لا يقبل ظلماً ولا طغياناً ولا تبعيةً فاسدة ولا شراكةً مع مستبدّ ولا صفقة مع فرعون، مهما كان عنوانه وإسمه، أميركي أو صهيوني أو غيرهم، ولبنان عقيدة أخلاقية ووطنية، ولن نسمح لأيّة سلطة بأيّة مغامرة تنال من عقيدة لبنان التأسيسية".
أضاف: "وشاهدُنا في يوم الامام الحسين جبهات لبنان والحرب المصيرية التي خضناها في وجه أخطر مشاريع أميركا وإسرائيل الإرهابية، وقد انكشفت الحرب عن أكبر صمود أسطوري، وأعظم مقاتلي الأرض، وأشرف إنجازات دفاعية مصيرية، وكلُّه من أجل لبنان ومن أجل سيادته الوطنية، وفينا مسلم والحرّ وعابس، وفينا روح عليّ الأكبر، وفداء أبو الفضل العباس، وفينا صبر جبل الصبر زينب، وفينا عظيم جبهات العزة والشهامة الإمام الحسين".
وتابع: "إن القضية هي سيادة لبنان وصيغته التوافقية وشراكته الإسلامية المسيحية التي تتعارض مع مشاريع صهينة البلد، والإنكار لا يفيد أحداً، لأن البعض يلعب دور الخادم المطيع للمشاريع الأميركية الصهيونية، ولذلك من يُصرّ على أي بيئة تخدم تل أبيب فليذهب إليها، وجماعة البكّائين على حائط المبكى خسروا الرهان، واليوم المقاومة أيقونة لبنان وعنوان سيادته، ومع تنظيم الشراكة بين الجيش والمقاومة نكون أمام أهم أساس تكويني لصيغة الأمن والدفاع الوطني".
وأردف: "اللحظة لحماية لبنان وتكريم مقاتلي السيادة اللبنانية، وتأمين القرار الوطني، وليس لتنفيذ الأوامر واللوائح الأميركية، وخاصة أن نتنياهو جزّار تل أبيب مع نتيجة هذه الحرب بات من الماضي ومصيره من مصير المقابر السياسية، فيما واقع لبنان تحوّل الى ثقل إقليمي فرضته نتائج الجبهة الجنوبية، والإصرار الإيراني على حماية السيادة الوطنية للبنان بحيث أن الملف اللبناني بات اليوم حاضراً بقوة في قلب التفاهمات الكبرى بين طهران وواشنطن، وكلّنا ثقة بطهران، ولعبة فصل لبنان عن مفاوضات واشنطن طهران لصالح مفاوضات واشنطن الصهيونية مكشوفة، ولن نعطيها أي فرصة سياسية أو أمنية، والسلطة التي تريد أمرَكة لبنان لن تحكم، بل لن يكون لبنان ملعباً لأحد، وخاصة لتل أبيب، والسلطة الحالية تنتحر سيادياً وسياسياً، وخاصة أنها منعت الجيش اللبناني من الدفاع عن وطنه لبنان، حتى على الأقل أن يكون شريكاً في الدفاع عن بلده، ومع ذلك ما زالت تُمعِن بضرب التوافق اللبناني".
واعتبر ان "لبنان عقيدة وطنية ونظام تأسيسي توافقي، ومن يطعن النظام التوافقي للبنان إنما يضعه في قلب كارثة وطنية ليس لها سابق، ولا شكّ أن هذا خيار خطير للغاية، وأصابع واشنطن وتل أبيب وجماعة المذابح الطائفية وراء هذه اللعبة الانتحارية. ولأننا في يوم الإمام الحسين، وملحمته العظمى، فإننا نشكر إيران التي شاركت لبنان بأكبر سيادته، وإننا ندعوها لتلعب دورَ الشريك والسند للملكة العربية السعودية في لبنان، لمنع حرائق الفتن الأميركية الصهيونية، ولبنان لا يمكن أن يكون ضد إيران ولا ضد السعودية، ومن يُنفّذ مشاريع معاداة إيران إنما يضع لبنان بفم الذئب الأميركي، وسنمنع أي معاداة لطهران، وهذا البعض يعلم أن أميركا شريكةُ إسرائيل الإرهابية في حربها على لبنان، فيما إيران شريكة لبنان بالدفاع عن سيادته.
وقال: "لذلك حذارِ من اللعب بالنار، خاصة في المسائل السيادية والروابط الدينية والأخلاقية، ودعونا من لعبة الرشاوى السياسية، واليوم لبنان يخرج بحول الله وقوته، وبفضل قرابين مقاومته، وآلام جرحاه، وصبر شعبه الشريف، من أخطر حرب وبأهم انتصار، وسط شرق أوسط تُمثّل طهران فيه قوة إقليمية ندّية كبرى، وهذا ما يزيد من هامش المصالح السيادية اللبنانية، فيما الرئيس ترامب يبحث عن بديل لنتنياهو، والنتيجة أن إسرائيل فقدت قدرتها على صياغة ملامح شرق أوسط جديد، ومع طهران وصواريخها الثقيلة احتل لبنان قلب الهيكل الجديد للشرق الأوسط".
وختم: "مطلوبنا تعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء، لا حلفاء طغاة غدّارين، ولبنان لا يقوم إلا بالشراكة التوافقية وقدرته السيادية، وليس هناك شيء أهم عندنا من الوحدة الإسلامية (السنية الشيعية)، ولن نُفرّط بها أبداً. وشكراً لكل من حمى لبنان من أخطر لعبة وفتنة أميركية صهيونية، وشكراً للمقاومة والشهداء والجرحى وللنازحين، أهل الجنوب والضاحية والبقاع، وشكراً للمبادرات الفردية والقيادات الوطنية التي لم تنهزم لحظة المحن الوجودية للبنان. ونذكّر السلطة الحالية بضرورة طرق باب الرئيس نبيه بري لقراءة لبنان السيادي، ودونه لن نقبل بأي التزام على الإطلاق. تاريخنا حسين، ولا نملك إلا الحسين، ولا بديل عندنا عن الحسين، ومن لديه الإمام الحسين لن يعرف الهزيمة أبداً، مهما كثُرت الجيوش الغازية، ومهما طالت من أهل السفاهة والعداوة فتن الزمان".
أخبار لبنان
العاشر
محرم:
مطلبنا
تعزيز
سيادة
لبنان
وتأمين
حلفاء
إقليميين
أوفياء
التالي
ريفي: نرفض الرسوم والضرائب الجديدة ونطالب بالتراجع عنها فورا
توتر ميداني في الجنوب: اشتباكات في بيت ياحون وتوغل إسرائيلي باتجاه حاريص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-15
المجلس الشيعي: الأربعاء أول محرم والعاشر في 26 الجاري
أخبار لبنان
2026-06-15
المجلس الشيعي: الأربعاء أول محرم والعاشر في 26 الجاري
0
آخر الأخبار
2026-06-19
وزير الخارجية الباكستاني: السبب وراء عدم بدء مفاوضات سويسرا مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم
آخر الأخبار
2026-06-19
وزير الخارجية الباكستاني: السبب وراء عدم بدء مفاوضات سويسرا مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم
0
أخبار لبنان
2026-05-01
"التقدمي" في عيده الـ77: سنبقى أوفياء لفكرنا ولا بديل عن الدولة
أخبار لبنان
2026-05-01
"التقدمي" في عيده الـ77: سنبقى أوفياء لفكرنا ولا بديل عن الدولة
0
أخبار لبنان
2026-03-31
الرئيس عون ورئيس الحكومة العراقي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان دعم سيادة لبنان
أخبار لبنان
2026-03-31
الرئيس عون ورئيس الحكومة العراقي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان دعم سيادة لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: أي إجراءات مالية أو ضريبية يجب أن تراعي الواقع الاستثنائي الذي يمر به لبنان
أخبار لبنان
09:15
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: أي إجراءات مالية أو ضريبية يجب أن تراعي الواقع الاستثنائي الذي يمر به لبنان
0
أخبار لبنان
09:00
الصدي: على مجلس الوزراء الايعاز بسداد جميع مستحقات الوزارات والإدارات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
09:00
الصدي: على مجلس الوزراء الايعاز بسداد جميع مستحقات الوزارات والإدارات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار لبنان
08:57
من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية
أخبار لبنان
08:57
من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية
0
أخبار لبنان
08:33
عيد يحذر: الرسوم الجديدة سترفع أسعار اللحوم والمواطن سيدفع الثمن
أخبار لبنان
08:33
عيد يحذر: الرسوم الجديدة سترفع أسعار اللحوم والمواطن سيدفع الثمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-01
١ أيار ليس عيد العمال فقط… بل يوم ستتذكره الامارات
أخبار دولية
2026-05-01
١ أيار ليس عيد العمال فقط… بل يوم ستتذكره الامارات
0
أخبار لبنان
2026-06-23
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
2026-06-23
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس... إليكم جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
2026-01-26
"كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات على الشبكة: 366 محضرا في مناطق مختلفة
أخبار لبنان
2026-01-26
"كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات على الشبكة: 366 محضرا في مناطق مختلفة
0
خبر عاجل
2026-06-01
القناة 14 الإسرائيليّة: أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبيّة تمّت بالتنسيق مع أميركا
خبر عاجل
2026-06-01
القناة 14 الإسرائيليّة: أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبيّة تمّت بالتنسيق مع أميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:57
من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية
أخبار لبنان
08:57
من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية
0
أخبار لبنان
07:53
الخطيب دعا الدولة إلى مواكبة عودة النازحين إلى قراهم وتأمين ما يلزم لمساعدتهم على الصمود
أخبار لبنان
07:53
الخطيب دعا الدولة إلى مواكبة عودة النازحين إلى قراهم وتأمين ما يلزم لمساعدتهم على الصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
الجولة الخامسة من المفاوضات مُدّدت... وهذا المشهد من واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
07:45
الجولة الخامسة من المفاوضات مُدّدت... وهذا المشهد من واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
بعبدا في مواكبة للمفاوضات في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
07:34
بعبدا في مواكبة للمفاوضات في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
05:43
حزب الله أحيا مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
05:43
حزب الله أحيا مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
04:10
الأمين العام لحزب الله: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء وشكرًا لإيران
أخبار لبنان
04:10
الأمين العام لحزب الله: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء وشكرًا لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
16:03
تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:03
تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل
0
أخبار لبنان
14:23
مؤتمر صحافي مرتقب بعد جولة المفاوضات: ترجيح إعلان بيان نوايا بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
14:23
مؤتمر صحافي مرتقب بعد جولة المفاوضات: ترجيح إعلان بيان نوايا بين لبنان وإسرائيل
0
رياضة
13:44
ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟
رياضة
13:44
ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:35
الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
15:35
الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية
2
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
3
اسرار
00:38
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:38
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
14:26
وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين
خبر عاجل
14:26
وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين
5
خبر عاجل
10:25
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
خبر عاجل
10:25
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
6
أخبار لبنان
03:00
القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن أصدر حكمًا لصالح “التيار الوطنيّ الحر”
أخبار لبنان
03:00
القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن أصدر حكمًا لصالح “التيار الوطنيّ الحر”
7
حال الطقس
02:23
إرتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:23
إرتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
8
رياضة
13:44
ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟
رياضة
13:44
ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More