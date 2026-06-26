توتر ميداني في الجنوب: اشتباكات في بيت ياحون وتوغل إسرائيلي باتجاه حاريص

شهد جنوب لبنان منذ ليل أمس وحتى اليوم تصعيدًا أمنيًا، تمثل في غارات جوية وتحركات ميدانية للقوات الإسرائيلية.

فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، تزامنًا مع اشتباكات في المنطقة بين عناصر من حزب الله وقوة إسرائيلية كانت تحاول التوغل بين بلدتي بيت ياحون وحداثا، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية المتوغلة.

كما شهدت أجواء الجنوب، ولا سيما القطاعين الغربي والأوسط، تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي، بالتزامن مع إلقاء بالونات حرارية.

وفي تطور آخر، أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري إلى سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح حرجة.

ميدانيًا أيضًا، توغلت قوة إسرائيلية من بلدة حداثا باتجاه مشارف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، وتمركزت داخل منزل يعود لإبراهيم حجازي، بمؤازرة آليات عسكرية وجرافات، ونفذت عمليات تمشيط واسعة للمنطقة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والاستطلاعية.

وعلى إثر ذلك، دعا مركز حداثا التطوعي الأهالي الموجودين في البلدة إلى توخي الحيطة والحذر.