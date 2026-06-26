وزيرة التربية عرضت مع وفد جمعية المشاريع برئاسة طرابلسي شؤونا تربوية

استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وفدا من جمعية المشاريع الخيرية برئاسة النائب الدكتور عدنان طرابلسي، واطلعت منهم على انتشار مدارس الجمعية في مناطق لبنانية عديدة، وعبروا عن الحرص على المستوى التعليمي والتربوي.



كما تحدث الوفد عن الجامعة العالمية التابعة لجمعية المشاريع، وشرحوا عن كلياتها واختصاصاتها والحرص على تحقيق الجودة في التعليم العالي أيضا.

