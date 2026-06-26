"الخارجيّة" ترحّب بالبيان الخليجي- الأميركي المشترك

ترحّب وزارة الخارجيّة بالبيان المشترك الصادر في 25 حزيران 2026 عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة والولايات المتحدة الأميركيّة حول التطوّرات في المنطقة.



وتثمّن وزارة الخارجيّة والمغتربين "عالياً ما ورد في البيان حول لبنان، ولا سيما لجهة ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركيّة وتشديده على أهمية الحفاظ على مسار عمليّة التفاوض وعدم ربطها بأيّ نزاعات أخرى، والتأكيد أنّ السيادة اللبنانيّة الكاملة لا يمكن أنْ تتحقّق في ظلّ احتفاظ جماعاتٍ مسلّحة غير حكوميّة بقدراتٍ عسكريّة إضافة إلى الدعوة إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل واحتكار الدولة اللبنانيّة وحدها لاستخدام القوّة".