الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكي من جورجيا: لبنان يستفيد من التجربة الجورجية في حوكمة الدولة والتحول الرقمي وتعزيز الاستثمار
أخبار لبنان
2026-06-26 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مكي من جورجيا: لبنان يستفيد من التجربة الجورجية في حوكمة الدولة والتحول الرقمي وتعزيز الاستثمار
عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، في إطار زيارته الرسمية إلى جورجيا ومشاركته في المنتدى الدولي بمناسبة اليوم العالمي للإدارة العامة، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، ركّزت على الاستفادة من التجربة الجورجية في حوكمة العمل الحكومي، تطوير الخدمات العامة، والتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار.
فقد التقى مكي نائب رئيس إدارة الحكومة الجورجية السيد زفياد باركايا، حيث اطّلع على نموذج "مركز الحكومة" (Center of Government) ودوره المحوري في دعم عمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، من خلال تنسيق السياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، وتنسيق المساعدات الدولية.
وتناول النقاش آليات ضمان الانسجام بين الوزارات، وتحسين جودة اتخاذ القرار الحكومي، وتنسيق أولويات الإصلاح، إضافة إلى دور إدارة الحكومة في مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية. كما شكّلت التجربة الجورجية نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في لبنان، لا سيّما في مجالات تحديث الإدارة العامة، وتطوير الخدمة المدنية، وتوحيد معايير تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
كما عقد مكي اجتماعًا مع وزير العدل الجورجي السيد باتا ساليا وفريقه، حيث جرى استعراض دور وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك "قاعة الخدمة العامة" (Public Service Hall)، ووكالة الحوكمة الرقمية، ووكالة تطوير الخدمة العامة، والتي أسهمت بشكل أساسي في جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة وتمحورًا حول المواطن.
وتم التركيز بشكل خاص على نموذج "قاعة الخدمة العامة" الذي يجمع مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية في مكان واحد، ما يسهّل رحلة المواطن ويختصر الوقت والجهد، ويُعد من أبرز قصص النجاح في الإصلاح الإداري في جورجيا. كما تناول النقاش أهمية الاستفادة من التحديات التي واجهت هذه التجربة، لا سيّما في ما يتعلق بتنسيق المؤسسات، والجاهزية الرقمية، ودمج الخدمات، وإدارة التغيير.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وجورجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة والإصلاح الإداري، حيث تم الاتفاق على العمل على إعداد مذكرة تفاهم تشكّل إطارًا للتنسيق وتبادل الخبرات والتعاون المستقبلي.
وفي سياق متصل، عقد الوزير مكي اجتماعًا مع رئيس هيئة "استثمر في جورجيا"، حيث اطّلع على التجربة الجورجية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل رحلة المستثمر، من خلال اعتماد نموذج "النافذة الواحدة" وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وتناول البحث كيفية تنسيق عمل هيئة الاستثمار مع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، والوزارات القطاعية، وإدارة الحكومة، بما يضمن مواءمة سياسات جذب الاستثمار مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية. كما تم التطرق إلى دور الهيئة في مساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات المرتبطة بالتراخيص، والبنية التحتية، والوصول إلى الأراضي، والوضوح الضريبي، والإجراءات التنظيمية.
كما جرى البحث في ربط سياسات جذب الاستثمار بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الوطنية ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام يتجاوز الاستثمارات الفردية.
واختُتمت اللقاءات باجتماع مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في جورجيا وأبناء الجالية اللبنانية، بدعوة من سعادة القنصل الفخري للبنان في جورجيا، السيد أنسطاس المر، حيث جرى تبادل الآراء حول فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودور الاغتراب في دعم مسار الإصلاح والتنمية في لبنان.
وأكد مكي أن هذه اللقاءات تشكّل "محطة أساسية للاستفادة من التجربة الجورجية في بناء إدارة عامة أكثر تنسيقًا وفعالية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين والقطاع الخاص بالدولة".
أخبار لبنان
جورجيا:
لبنان
يستفيد
التجربة
الجورجية
حوكمة
الدولة
والتحول
الرقمي
وتعزيز
الاستثمار
التالي
"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية
تعديل مراكز وأوقات امتحانات الكولوكيوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج حوكمة جديد وتدشّن منصة رقمية لربط الكفاءات بالإدارات العامة
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج حوكمة جديد وتدشّن منصة رقمية لربط الكفاءات بالإدارات العامة
0
أخبار لبنان
2026-05-07
الوزير مكي أكد من بعبدا التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة والجيش اللبناني
أخبار لبنان
2026-05-07
الوزير مكي أكد من بعبدا التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة والجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
2026-04-22
الجميل التقى وفدا من بلدية دبل: لدعم صمود الأهالي وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم
أخبار لبنان
2026-04-22
الجميل التقى وفدا من بلدية دبل: لدعم صمود الأهالي وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم
0
أخبار لبنان
2026-05-26
عون: القطاع الخاص أساس نهوض لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة مدخل مكافحة الفساد
أخبار لبنان
2026-05-26
عون: القطاع الخاص أساس نهوض لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة مدخل مكافحة الفساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:08
شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
أخبار لبنان
12:08
شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
0
أمن وقضاء
11:59
الجيش يوقف شخصَين لتعاطيهما المخدرات وترويجها ومواطنَين لإطلاقهما النار
أمن وقضاء
11:59
الجيش يوقف شخصَين لتعاطيهما المخدرات وترويجها ومواطنَين لإطلاقهما النار
0
أمن وقضاء
11:39
الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا
أمن وقضاء
11:39
الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا
0
أخبار لبنان
11:36
توضيح من وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة حول الرسوم البيئية الجديدة
أخبار لبنان
11:36
توضيح من وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة حول الرسوم البيئية الجديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-17
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
أخبار لبنان
2026-06-17
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
0
أخبار دولية
2026-04-29
الولايات المتحدة تقود دعوة جديدة لدعم بنما في مواجهة "التهديد" الصيني
أخبار دولية
2026-04-29
الولايات المتحدة تقود دعوة جديدة لدعم بنما في مواجهة "التهديد" الصيني
0
أخبار دولية
2026-06-17
ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"
أخبار دولية
2026-06-17
ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"
0
آخر الأخبار
2026-06-17
الوكالة الوطنية: غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت لجهة تلة علي الطاهر
آخر الأخبار
2026-06-17
الوكالة الوطنية: غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت لجهة تلة علي الطاهر
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:34
في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:34
في أجواء المونديال... طبق برازيلي سهل التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
09:17
الاستثمارات تبحث عن وجهة جديدة: هل يخسر لبنان الفرصة مجدداً؟
تقارير نشرة الاخبار
09:17
الاستثمارات تبحث عن وجهة جديدة: هل يخسر لبنان الفرصة مجدداً؟
0
أخبار لبنان
08:57
من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية
أخبار لبنان
08:57
من واشنطن...وصول الوفد المفاوض اللبناني إلى وزارة الخارجية الأميركية
0
أخبار لبنان
07:53
الخطيب دعا الدولة إلى مواكبة عودة النازحين إلى قراهم وتأمين ما يلزم لمساعدتهم على الصمود
أخبار لبنان
07:53
الخطيب دعا الدولة إلى مواكبة عودة النازحين إلى قراهم وتأمين ما يلزم لمساعدتهم على الصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
الجولة الخامسة من المفاوضات مُدّدت... وهذا المشهد من واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
07:45
الجولة الخامسة من المفاوضات مُدّدت... وهذا المشهد من واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
بعبدا في مواكبة للمفاوضات في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
07:34
بعبدا في مواكبة للمفاوضات في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
05:43
حزب الله أحيا مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
05:43
حزب الله أحيا مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
04:10
الأمين العام لحزب الله: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء وشكرًا لإيران
أخبار لبنان
04:10
الأمين العام لحزب الله: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء وشكرًا لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
16:03
تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:03
تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:35
الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
15:35
الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية
2
اقتصاد
10:47
بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً
اقتصاد
10:47
بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً
3
أخبار لبنان
10:11
"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية
أخبار لبنان
10:11
"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
5
اسرار
00:38
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:38
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦
6
خبر عاجل
14:26
وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين
خبر عاجل
14:26
وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين
7
أخبار لبنان
03:00
القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن أصدر حكمًا لصالح “التيار الوطنيّ الحر”
أخبار لبنان
03:00
القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن أصدر حكمًا لصالح “التيار الوطنيّ الحر”
8
حال الطقس
02:23
إرتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:23
إرتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More