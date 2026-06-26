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"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية
أخبار لبنان
2026-06-26 | 10:11
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"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه في إطار خطتها لتطوير الخدمات القنصلية، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، بدأت بتجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بالمعدات والأنظمة اللازمة لاعتماد خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر البيومترية مباشرة في السفارات والقنصليات.
وقالت في بيان: "انطلقت المرحلة الأولى من المشروع من سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت، التي أصبحت أول بعثة دبلوماسية لبنانية في الخارج تعتمد هذا النظام، على أن يُستكمل تجهيز باقي البعثات تباعاً وفق جدول زمني محدد، بما يتيح للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، ومن دون الحاجة إلى الحضور إلى لبنان لاستكمال إجراءات البصمة البيومترية".
وأشارت الى أن "هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، بما يواكب أعلى معايير الأمن والتكنولوجيا في إصدار وثائق السفر".
ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة إعلانات السفارات والقنصليات اللبنانية لمعرفة مواعيد بدء العمل بهذا النظام في كل بعثة، والإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات جوازات السفر البيومترية.
وقالت: "يؤكد هذا المشروع التزام وزارة الخارجية والمغتربين بمواصلة تطوير العمل القنصلي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للبنانيين المنتشرين".
أخبار لبنان
وزارة الخارجية
البصمة البيومترية
السفارات اللبنانية
الكويت
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