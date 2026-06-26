رجي اتصل بالبديوي مثمنا مضمون البيان الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة

أجريتُ إتصالاً بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأستاذ جاسم البديوي، أثمّن فيه ما تضمّنه البيان الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية من دعمٍ لمسار التفاوض الثنائي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ولجهود تعزيز… pic.twitter.com/I2o4H6G5Ed
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) June 26, 2026
أجريتُ إتصالاً بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأستاذ جاسم البديوي، أثمّن فيه ما تضمّنه البيان الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية من دعمٍ لمسار التفاوض الثنائي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ولجهود تعزيز… pic.twitter.com/I2o4H6G5Ed