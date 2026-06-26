رجي اتصل بالبديوي مثمنا مضمون البيان الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر منصة "اكس"، أنه أجرى إتصالاً بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ثمّن فيه ما تضمّنه البيان الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية من دعمٍ لمسار التفاوض الثنائي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ولجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واحتكارها وحدها استخدام القوّة على كامل أراضيها.